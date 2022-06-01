الصحف السعودية: الاتحاد الأوروبي يقصي أكبر بنك روسي من نظام سويفت.. أمريكا تعلن تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية لدعمها في مواجهة موسكو

القوات النووية الروسية تُجري تدريبات ضمن مناورات مكثفة

مقتدى الصدر يقلب الطاولة ويؤيد حل البرلمان العراقي

للمرة السابعة.. نبيه بري رئيساً للبرلمان اللبناني بـ65 صوتا

رئيس فلسطين: لا يمكن القبول بالوضع الحالي أو تحمله في ظل غياب الأفق السياسي

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من القضايا والأحداث المهمة على الساحة الدولية.

وفي صحيفة "سبق"، اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على إقصاء سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

يأتي ذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت".

وسبير بنك هو أكبر مصرف في روسيا، إذ إنّه يهيمن على نحو ثلث القطاع المصرفي في البلاد.

وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا، سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي، في وقت دخل هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا شهره الرابع.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات النووية الروسية تُجري تدريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو.

وذكرت الوزارة أن نحو ألف جندي يُجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة، تشمل قاذفات صواريخ يارس العابرة للقارات.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تطورًا؛ حتى تتمكن من "ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة".

وفي مقال للرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال بايدن: "لقد تحركنا بسرعة لإرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، حتى تتمكن من القتال في ساحة المعركة وتكون في أقوى وضع ممكن على طاولة المفاوضات".

وقال بايدن: "نحن لا نشجع أوكرانيا ولا نُمَكّنها من توجيه ضربات عسكرية تتجاوز حدودها.. ما دامت الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتعرضوا لهجوم فلن ننخرط بشكل مباشر في النزاع".

وأكد الرئيس الأمريكي: "نحن لا نسعى لحرب بين حلف الناتو وروسيا".

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلن أنه سيجري تسليم القوات الأوكرانية نظام "هيمارس" في الأسابيع المقبلة.



وفي صحيفة "عكاظ"، كشفت مصادر سياسية عراقية أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن استعداده لمواجهة سياسية شعبية ضد قوى «الإطار التنسيقي»، معلنا تأييده لخيار حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل استمرار أزمة الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق بعد نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت المصادر المقربة من الزعيم الصدري لـ«عكاظ»، إن الصدر بات يؤيد حل البرلمان وأبلغ أطرافا سياسية أنه مع الذهاب إلى خيار حل والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة، وعدم تشكيل أي حكومة مع «الإطار التنسيقي».

ونقلت المصادر عن الصدر قوله: «إنه مستعد لخوض معركة انتخابية جديدة وإنه واثق من الحصول على الأغلبية مرة أخرى، متحديا القوى المعرقلة والموالية للنظام الإيراني بالعودة إلى الانتخابات مجددا لمعرفة حقيقة حجمهم في الشارع».

ووصف العودة إلى الانتخابات بأنها خيار جيد لإفشال الخطط الإيرانية التي تعرقل العملية السياسية في البلاد.

وكان عدد من السياسيين العراقيين أقاموا دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بحل مجلس النواب. ويعيش المشهد السياسي العراقي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن»، الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابلها تمسك الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفين معه بتشكيل حكومة ائتلافية.

وأجرى العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد مظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي، ما دفع رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي.

وفي لبنان، انتخب البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، نبيه بري، رئيسا له بـ65 صوتا من أصل 128 هم أعضاء مجلس النواب، للمرة السابعة على التوالي.

وأفادت مصادر برلمانية بأن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة. وبهذا يصبح بري (84 عاماً) صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي والأرجح في العالم، إلا أن اللافت هذه المرة أن التصويت له أتى ضعيفا على غير العادة، فالرجل الذي اعتاد أن يتبوأ المنصب بأغلبية مطلقة دون منازع، انتخب هذه المرة بـ«طلوع الروح»، كما قال مراقبون لبنانيون. بما يظهر تراجع الثنائي حزب الله وحركة أمل.

ومع ظهور النتائج على وسائل الإعلام المحلية، انطلقت عاصفة من التعليقات والانتقادات، إذ شارك فيها مئات اللبنانيين مقاطع من جلسة الانتخاب، وتلا أحد النواب ما كتب على أوراق التصويت، وسادت حالة من الهرج والمرج عند بدء فرز الأصوات بعد امتناع بري عن قراءة أوراق الاقتراع التي تضمنت عبارات عدة تعد ملغاة. لكن عددا من النواب، بينهم المستقلون، اعترضوا على ذلك قبل أن يعود بري ويوافق على قراءتها علناً.

وفي صحيفة "الرياض"، أكدَ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه لا يمكن القبول بالوضع الحالي ولا يمكن تحمله في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتَنَصُّل المحتلّ الصهيوني الغاشم من التزاماته وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس، والاعتداء اليومي على المسجد الأقصى، وطرد الفلسطينيين، وهدم منازلهم، وقتل الأطفال والعُزَِّل، وجرائم الاستيطان.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الثلاثاء من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجرى خلاله بحث آخر المستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وتصعيد المحتلّ الصهيوني الغاشم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في القدس، ومقدساتها.

وأكد الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الغاشم، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام المحتل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساته الإجرامية، وما يقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل الصمت الأمريكي على هذه الاستفزازات والممارسات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.