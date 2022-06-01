رئيس تجارية الإسماعيلية يتفقد معرض السلع والمواد الغذائية بحديقة الشيخ زايد

تفقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية يرافقه المهندس إيهاب زهدى أمين صندوق مساعد الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، معرض السلع الأساسية بحديقة الشيخ زايد بحى ثالث، والذي يضم عددا كبيرا من التجار بأسعار مخفضة عن الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.

وأكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن المعرض يضم جميع المواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضر، والفاكهة والمنظفات والبقالة والأعلاف، إلى جانب الملابس بمختلف أنواعها، ويشارك في عدد كبير من التجار وأصحاب محلات السوبر ماركت، وشركات المنتجات الغذائية، مؤكداً أن جميع المعروضات تباع بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب من 25الى35 %، وذلك بهدف تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشار عثمان، إلى أن هناك استمرار الغرفة التجارية لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات التي تقدم الى الجمهور وتذليل أي عقبات تواجه العارضين، والتزام التجار بخفض الأسعار، بجانب الاستماع إلى مشكلات المواطنين وإزالة كافة المعوقات.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع الحفاظ على هامش ربح للتاجر ، وهذا يعد من أهم أولويات الغرفة التجارية ، والالتزام الوطني لدى الغرفة تجاه الوطن والمواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وصرح المهندس أحمد عثمان، عن أقامة عدد من المعارض للسلع الغذائية، خلال الفترة القادمة، بجميع مراكز ومدن الإسماعيلية، والذي يضم تجار الغرفة التجارية، وتشمل العديد من المنتجات، وذلك لعرض منتجاتهم والتي تباع بسعر الجملة، تنفيذا للخطة الموضوعة للتوسع في فتح معارض جديدة للغرفة التجارية، لبيع السلع بأسعار مخفضة.