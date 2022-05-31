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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقوية العملة الوطنية.. تجارية الإسماعيلية تنظم أول دورة للتصدير

المهندس احمد عثمان
المهندس احمد عثمان

أعلن النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية عن تنظيم الغرفة أول دورة متخصصة للتصدير لأعضاء الغرفة من خلال خبراء متخصصين فى الاقتصاد والتصدير وآليات السوق المفتوح.

وأكد رئيس الغرفة أن الهدف الأساسي من الدورة هو تنمية الصادرات المصرية وتقوية العملة الوطنية وهى الجنيه المصرى فى مواجهة العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار فى ظل توجيهات الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي بتشجيع التصدير فى كافة الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية بما يعود على الاحتياطى النقدى بالزيادة لصالح الجنيه المصرى ويجعله أكثر تنافسية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

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وكشف "عثمان "عن تحديد مقر بالغرفة التجارية لتسجيل الاشتراك بالدورة التى تمتد من 5 يونيو ولمدة أسبوع كامل بمقر الدور الخامس بأدارة الشؤون الاقتصادية  بالغرفة التجارية بالإسماعيلية. ويحاضر فيه الدكتور وائل محمود المنسق العام لبرنامج الاستيراد والتصدير على مستوى الجمهورية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة وذلك من الساعة الخاممسة وحتى التاسعة مساءا أون لاين. 

ودعا "عثمان " أعضاء الغرفة التجارية إلى المشاركة فى الدورة للاستفادة فى تنمية الأنشطة التجارية الخاصة بهم فى كافة الشعب بالغرفة التجارية.

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