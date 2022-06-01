ضبط متهم بعرض أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته عدد من الأسلحة البيضاء بقصد الإتجار.



كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعدد من الأسلحة البيضاء بغرض البيع.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد صاحب الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (12 قطعة سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهته لعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.