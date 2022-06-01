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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خليكوا جاهزين.. رامي جمال يشوق الجمهور لأحدث ألبوماته الغنائية

رامي جمال
رامي جمال

شوق الفنان رامي جمال المتابعين، لإصدار أحدث ألبوماته الغنائية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وكتب رامي جمال في تويتة له: “الفتره القادمه فيها الالبوم وفيها حفلات كتير هعلن عنها اليومين دول ان شاء الله خليكوا جاهزين”.

وأكد الفنان رامي جمال، أنه انتهى من اختيار أغاني البومه الجديد وأن طرحه سوف يكون قريباً.

وكتب رامي جمال، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “خلصت اختيارات للألبوم وخلصت تنفيذ الأغاني فاضل وضع صوتي علي بعض الاغاني وأن شاء الله قريب جدااا اسلم الماستر لشركتنا الغالية وميعادنا في الصيف .. بس سؤال مهم ليكم تحبو الألبوم ينزل كامل ولا كل أغنية لوحدها”.

يذكر أن علق الفنان رامي جمال عن نجاح اغنية" من أول دقيقة " عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب رامي جمال : يارب نجاح اكبر من كل التوقعات.

وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد.

الفنان رامي جمال رامي جمال من أول دقيقة اغنية من اول دقيقة إليسا

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