لدعم المزارعين.. برلماني يطالب بتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم حصاد القمح من مشروع توشكى بجنوب أسوان، سيكون بمثابة حافز قوي للمزارعين لزيادة توريد القمح، مشيرا إلى أنه يعكس أيضا أهمية الحدث للقيادة السياسية التي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

وطالب “الشوربجي”، في تصريحات لـ“صدى البلد”، بمنح مزيد من الحافز الإضافي للمزارعين، فضلا عن تسهيل إجراءات التوريد لزيادة توريد القمح، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بضرورة تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عي السبب الرئيسي في نجاح موسم زراعة القمح هذا العام، حيث يعد الموسم الأفضل في مصر منذ سنوات طويلة، من حيث المساحة والإنتاجية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والزراعة موقف التوريد على الأرض، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال حديثه مع المحافظين، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، وقال في هذا الصدد: “أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني ستتم مصادرته”، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بالتواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.