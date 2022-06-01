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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحتاج تدريبا معقدا.. البنتاجون: صواريخنا تمنح أوكرانيا قدرات كبيرة

البنتاجون
البنتاجون

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستمنحها القدرة على الاستهداف الدقيق والمتوسط المدى.

وفي تصريحات لقناة "الحرة" قال مسؤول البنتاجون الذي لم تكشف عن اسمه:"صواريخ هايمارز ستمنح الأوكرانيين القدرة على الاستهداف الدقيق والمتوسط المدى".

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لكنه أشار إلى أن: "تشغيل الصواريخ يحتاج تدريبا معقدا".

وأضاف:"التحدي الأكبر بالنسبة لروسيا سيكون المحافظة على المكاسب التي تحققها في منطقة دونباس".

وأكد مسؤول البنتاجون أن "روسيا لا تزال تواجه عقبات لوجستية ومشاكل قيادة".

البنتاجون صواريخ أوكرانيا الولايات المتحدة هايمارز

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