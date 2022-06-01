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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشر طائرات وسفن حربية.. الصين ترد على التواطؤ بين أمريكا وتايوان

الصين وتايوان
الصين وتايوان

قالت الصين إنها نشرت طائرات حربية وسفن حربية بالقرب من تايوان في استعراض للقوة بعد أسبوع من تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة.

وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأربعاء، إن “بكين أجرت دورية أمنية مشتركة للجاهزية القتالية تضم خدمات وأسلحة متعددة في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان”.

وأضاف أن المناورة كانت ردًا على “أنشطة التواطؤ” بين الولايات المتحدة و قوى استقلال تايوان.

وقال إن دعم واشنطن لسلطات تايبيه من شأنه أن “يضع تايوان في موقف خطير ويؤدي إلى عواقب وخيمة”.

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وقال شي إن جيش التحرير الشعبي الصيني كان يتدرب “لإحباط أي تدخل من قوى خارجية ومحاولات انفصالية” في تايبيه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الاثنين، إن 30 طائرة حربية صينية حلقت بالقرب من الجزيرة في نفس اليوم الذي وصل فيه وفد أمريكي بقيادة السناتور تامي داكويرث إلى تايبيه. 

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الحكومية الصينية، أن الطائرة دربت على “الاستيلاء على التفوق الجوي والضربات الجوية في محاكاة لإعادة التوحيد بالقوة”.

وقالت الرئيسة التايوانية، تساي إنج وين، إن تايبيه تسعى لتوثيق التعاون مع واشنطن في الأمور الأمنية.

أمريكا واشنطن الولايات المتحدة تايوان بايدن الجيش الصيني

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