رابطة التجار: أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 15 إلى 20%

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجارة السيارات، إن الفترة المقبلة ستكون صعبة، وأن أسعار السيارات سترتفع، بسبب الأزمات العالمية وارتفاع سعر الدولار الجمركي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن قطاع السيارات يعانى منذ أزمة كورونا، وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحريك سعر الدولار.

ولفت إلى أن كل مصانع الاتحاد الأوروبي متأثرة بسبب الغاز الروسي، وأن أسعار السيارات ارتفعت بنسبة 15 لـ 20%، وهذه الزيادة مبررة بسبب الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن رئيس الرقابة الصناعية تدخل لحل أزمة سيارات فى شركة كبيرة، وأن قراره اتخذ لحل الأزمة، وأكد أنه فى ظل الأزمة العالمية يتم اتخاذ بعض القرارات تسببت فى قلة المعروض من السيارات.