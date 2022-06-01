شعبة الأجهزة الكهربائية: 10 % زيادة فى الأسعار

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن 90% من مدخلات الإنتاج لـ الأجهزة الكهربائية تأتى من الخارج، ولكن الصناعة تتم فى مصر، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سيساهم فى رفع أسعار الأجهزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادات ستتراوح ما بين 5 لـ 10 % بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

ولفت إلى أن ما يتم فى مصر يعتبر تجميع، وأن أعلى مصنع بمصر ينتج بنسبة 40%، وباقى الجهاز يأتى من الخارج.

وكشف أن هناك ركود فى عملية البيع، وأن هناك بضائع كثيرة فى الجمارك، ستحاسب بسعر اليوم، وهذه البضائع ستكون بسعر مرتفع.

وأكد أن وضع البضائع فى الجمارك، يجعلها تدفع أموالا كثيرة .