عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية: 10 % زيادة فى الأسعار

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن 90% من مدخلات الإنتاج لـ الأجهزة الكهربائية تأتى من الخارج، ولكن الصناعة تتم فى مصر، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سيساهم فى رفع أسعار الأجهزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادات ستتراوح ما بين 5 لـ 10 % بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

ولفت إلى أن ما يتم فى مصر يعتبر تجميع، وأن أعلى مصنع بمصر ينتج بنسبة 40%، وباقى الجهاز يأتى من الخارج.

وكشف أن هناك ركود فى عملية البيع، وأن هناك بضائع كثيرة فى الجمارك، ستحاسب بسعر اليوم، وهذه البضائع ستكون بسعر مرتفع.

وأكد أن وضع البضائع فى الجمارك، يجعلها تدفع أموالا كثيرة .

 

شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية الدولار الجمركي سعر الدولار صدى البلد أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

التموين تؤكد: أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

ترشيحاتنا

خالد سعد: المجلس الأعلى لصناعة السيارات يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع

رحيل حلمي طولان عن قيادة إنبي وفييرا مديرًا فنيًا جديدًا

15 مليون دولار تعويضًا ..جوني ديب يفوز بدعوى التشهير ضد آمبر هيرد

سعيد في جهنم ..هجوم واسع بسبب تصريحات عبير صبري عن الصيف |فيديوجراف

لم تفهم مخاطره.. وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بـ خطئها بشأن شدة التضخم

كأس الأبطال.. الأرجنتين تتقدم على إيطاليا بثنائية في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ