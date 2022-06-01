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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبوستر الرسمي.. كريم محمود عبد العزيز يروج لمسلسل البيت بيتي

صدى البلد

روج الفنان كريم محمود عبد العزيز لمسلسله القادم “البيت بيتي” وذلك عبر نشره صورة جديدة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر في الصورة البوستر الرسمي للمسلسل، مما نال إعجاب متابعيه.

 

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل “البيت بيتي” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر طرح أولى حلقات العمل يوم 26 مايو الحالي ، علي منصة شاهد vip. 

 

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز الإعلان الرسمي لـ مسلسل “البيت بيتي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وعلق كريم محمود عبد العزيز علي الفيديو، كاتبًا: “إعلان مسلسل البيت بيتي على يوم ٢٦ مايو إن شاء الله يعجبكم”.

 

مسلسل البيت بيتي  من بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز ويشاركهم في العمل الفنانة ميرنا جميل ومي القاضي والفنان سامي مغاوري من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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