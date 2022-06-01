تعاطف بحريني مع البرازيل في ضحايا الفيضانات

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف المملكة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عدة مناطق شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية؛ فقد أسفرت الفيضانات عن وقوع عشرات الضحايا والمفقودين والمصابين وتدمير المنازل والمباني ونزوح المئات.

وعبرت الوزارة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب البرازيلي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والتوفيق في جهود البحث الجارية عن المفقودين جراء هذا المصاب الأليم.