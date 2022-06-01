عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاطف بحريني مع البرازيل في ضحايا الفيضانات

فيصانات ارشيفية
فيصانات ارشيفية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية  عن تعاطف المملكة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت عدة مناطق شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية؛ فقد أسفرت الفيضانات  عن وقوع عشرات الضحايا والمفقودين والمصابين وتدمير المنازل والمباني ونزوح المئات.

وعبرت الوزارة  عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب البرازيلي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والتوفيق في جهود البحث الجارية عن المفقودين جراء هذا المصاب الأليم. 

عشرات المتوفين والمفقودين .. مصر تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات

أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جراء فيضانات شمال شرق البرازيل.. فيديو

البحرين وزارة الخارجية البرازيل ضحايا الفيضانات فيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

التموين تؤكد: أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات

رسميًاً .. كاف يلغي قرار استبعاد منتخب ساوتومي من تصفيات أمم إفريقيا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

البحرين : الحبس 5 سنوات والإبعاد لآسيوي تاجر في المخدرات

الخارجية البحرينية تدين تفجيرات أفغانستان الإرهابية

ترشيحاتنا

خبير: الجمارك حررت سعر الدولار الجمركي لمواجهة التحديات العالمية

رابطة تجار السيارات : موجة جديدة في ارتفاع الأسعار مع زيادة الدولار

بلومبرج: روسيا تخلفت عن دفع 1.9 مليون دولار فوائد على ديونها

توقعات بـ انتشار أطفال افتراضيين لمكافحة الزيادة السكانية عالميًا

منحة من جايكا اليابانية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ..فيديو

اتحاد الكرة ينظم استقبالا خاصا بـ الورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ