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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأغذية العالمي: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على العالم خلال الثلاث أشهر

الدكتور عبير عطيفة
الدكتور عبير عطيفة

قالت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا بشكل كبير على الغذاء فى العالم، موضحة أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت غير متوقعة بعد أزمة فيروس كورونا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن روسيا و أوكرانيا مسئولين عن تصدير 30% من القمح لـ العالم، وتصدير الزيوت النباتية بنسبة 70%، و 20% من الذرة.

  

ولفتت إلى أن منطقة البحر الأسود جغرافيًا له موقع استراتيجي، وأوكرانيا نتج غذاء يكفي 400 مليون شخص، وروسيا لها أهمية كبير فى الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى أن  العالم تأثر بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وأسعار النفط و جميع السلع تشهد ارتفاع كبير للغاية، تسببت فى صدمة لـ العالم.

وأوضحت أن هناك دول كثيرة تأثرت بسبب القمح، على ارغم من تواجده فى أمريكا وأستراليا ودول آخري ولكن الصعوبة فى النقل.

وأكدت أن هناك بعض الدول قامت بتغيير السياسة الخاصة بالزراعات، وذلك بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكشفت أن هناك دول فى أوروبا تعانى من نقص السلع، ويكون هناك كميات معينة للمستهلك، ولكن فى مصر لم نشعر بالأزمة التى يعانى منها العالم بشأن الغذاء.

 

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