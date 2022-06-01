عبير عطيفة: مصر قادرة على توفير الحبوب من خلال المشروعات الزراعية

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن مصر قادرة على توفير الحبوب من خلال المشروعات الزراعية الحديثة، وذلك بعد الأزمة بين روسيا و أوكرانيا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يشهد تقنين للسلع التى تقدم لـ المواطنين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفتت إلى أن المواطنين فى الخارج عندما يدخلون محل تجاري، يكون هناك تعليمات بالحصول على كميات معينة من السلع، وذلك لـ الترشيد.

وأشارت إلى أن ما يعانى منه العالم حاليًا حدث بعد ثلاث أشهر من الأزمة، و الجميع يعانى من ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن هناك مواقع فى اوكرانيا ممتلئة بالقمح ولكن لا تستطيع نقله عن طريق الموانئ.

وأوضحت أنه لابد من فتح الموانئ لنقل الأقماح الأوكرانية للعالم، وكشفت أن هناك فريق متواجد فى أوكرانيا، و يتم تقديم مساعدات غذائية للمواطنين فى أوكرانية، وهناك نقص فى الوقود.

وأكدت أن البنية التحتية فى أوكرانيا دمرت بالكامل، و العملية الزراعية تواجه صعبة بسبب نقص الوقود.