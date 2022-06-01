برنامج الأغذية العالمي: 20 مليون شخص على حافة المجاعة بمنطقة القرن الإفريقي|فيديو

قالت الدكتور عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي، إن جميع دول العالم متأثرة بأزمة الغذاء الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا، وفيروس كورونا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن «أزمة الغذاء الحالية أصعب من الأزمات السابقة، كونها مرتبطة بعدة عوامل بينها الصراعات المسلحة»، مشيرة إلى أن 20 مليون شخص على حافة المجاعة في منطقة القرن الأفريقي لأسباب عدة، بينها تغير المناخ والجفاف.

وأضافت «الدول الضعيفة أكثر تضررا من أزمة روسيا وأوكرانيا، ومصر لم تتأثر بالأزمة حتى الآن»، معلقة «لم ندخل في عمق الأزمة كما حدث في بعض الدول الكبرى التي ترشد عملية بيع السلع الغذائية، وإن شاء الله لا نصل لهذه المرحلة».

وأشارت إلى أن روسيا أوقفت تصدير القمح للرد على العقوبات الأمريكية الأوروبية، موضحة أن عمل البرنامج بدأ خلال الفترة من 2014 حتى 2018.

وأكدت أن أوكرانيا شهدت عمليات تهجير داخلية وخارجية على ناطق واسع، قائلة «حدثت عملية تهجير لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

