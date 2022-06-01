برنامج الأغذية العالمية: مصر تستخدم الطاقة النظيفة في العديد من قرى مصر

قالت الدكتور عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن هناك فاتورة كبيرة ستدفع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن دول حوض النيل لديها إمكانيات كبيرة، منها توفر الأرض الخصبة.

ولفتت إلى أنه بين السودان ومصر أراض كثيرة من الممكن أن تستغل لزراعة الكثير من المحاصيل، وفى وقت كانت دول حوض النيل تمتلك القدرة لتكون سلة الغذاء فى العالم.

وأشارت إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، من الممكن أن يتم زراعة مساحات كبيرة وكميات ميه بسيطة، وأن مصر تستخدم الطاقة النظيفة في العديد من قرى مصر.

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي يعمل مع الحكومة المصرية على استخدام تقنيات حديثة فة الزراعة فى محافظات الصعيد.