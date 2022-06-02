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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند روفر تطلق ديفيندر 2023 بقائمة أسعار تصل لـ113 ألف دولار.. صور

لاند روفر تطلق ديفيندر 2023
لاند روفر تطلق ديفيندر 2023

كشفت شركة لاند روفر الستار بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة طويلة المدى ديفيندر 130 يوم أمس، وأعلنت الشركة عن خيارات جديدة ستطلقها رسمياً ستتيح للعملاء إمكانية تخصيص سياراتهم حسب رغباتهم الشخصية وسيشمل ذلك باقات تصميم حسب الطلب ستختلف أسعارها حسب المواصفات.

 لاند روفر تطلق ديفيندر  2023  بقائمة اسعار تصل الى 113 ألف دولار

وأعلنت لاند روفرز عن أسعار ديفندر وجاء كالآتي: 130 Sسيبدأ سعرها من 68000 دولار، وديفيندر  130 SEسيبدأ من 78300 دولار، و Defender 130 X-Dynamic SE من 81.400 دولار، و ديفيندر  130 First Editionبسعر 84700 دولار ، وأخيراً ، ديفيندر  130 Xمن 99،900 دولار.

 لاند روفر تطلق ديفيندر  2023  بقائمة اسعار تصل الى 113 ألف دولار

تأتي  جميع طرازات ديفيندر بمحرك  3.0 ليتر تنتج 395 حصانًا (295 كيلوواط / 400 حصان) باستثناء ديفيندر S المدعومة بمحرك I6 سعة 3.0 لتر، لكنها تنتج 296 حصانًا فقط (221 كيلو واط / 300) PS) للعمل في النموذج الأساسي. 

 لاند روفر تطلق ديفيندر  2023  بقائمة اسعار تصل الى 113 ألف دولار

يعتبر النموذج الجديد هو نسخة أكثر تجهيزا من ديفيندر 90 و 110 ، حيث يبلغ طول ديفيندر 130 الاجمالي  210.9 بوصة (5358 ملم)، وهي أطول بمقدار 13.2 بوصة (340 ملم) من تلك الطرز، وتحصل على صف إضافي من المقاعد، وعلى الرغم من ذلك تظل زوايا الاقتراب والكسر دون تغيير، حيث تتأثر زاوية المغادرة بشكل طفيف بسبب الطول الإضافي.

 لاند روفر تطلق ديفيندر  2023  بقائمة اسعار تصل الى 113 ألف دولار

وفي محاولة  لتعظيم سعر سيارة الدفع الرباعي المتميزة ، تم ببناء Defender X مع حزمة إكسبلورر التي تبلغ 4800 دولار، والتي تضيف تجهيزات التعامل مع الوحل، وحماية قوس العجلة ، ومدخل هواء مرتفع ، وناقل تروس مثبت على الجانب ، والمزيد ، كما تم إضافة  العديد من اللمسات الخارجية السوداء ، بالإضافة إلى عجلات سوداء لامعة.

 لاند روفر تطلق ديفيندر  2023  بقائمة اسعار تصل الى 113 ألف دولار

جاءت سيارة لاند روفرز ديفندر 130 من الداخل بعدة تجهيزات فاخرة، حيث تم إضافة  ثلاجة إلى الكونسول الوسطي، كما ستتوفر بملحقات أخرى  مثل واي فاي، وحزمة القطر، وبعض صواميل العجلات. 

لاند روفر ديفيندر X-Dynamic Defender ديفيندر S

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