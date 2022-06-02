أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

جددت الولايات المتحدة التأكيد أن الصواريخ المتطورة التي سترسلها إلى أوكرانيا لا تهدف إلى ضرب الأراضي الروسية.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقدم أنظمة صواريخ متقدمة للقوات الأوكرانية لتستخدمها في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية لكن ليست لتنفيذ ضربات داخل روسيا مع سعي واشنطن لاحتواء التصعيد في الصراع.

وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" إن الأوكرانيين يطلبون تلك الأنظمة، وإن واشنطن تعتقد أنها ستلبي احتياجاتهم.

وأضاف فاينر: "طلبنا من الأوكرانيين ضمانات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة لضرب أهداف داخل روسيا، فهذا صراع دفاعي ضد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".

وأكد وجود أهداف مهمة لا يمكن للأوكرانيين الوصول لها بالأسلحة التي لديهم حاليا، وأن النظام الصاروخي سيصنع فارقا كبيرا في الصراع في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد حيث تتركز حاليا القوات الروسية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر من قبل عن تبعات أي عملية في أوكرانيا".

