عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جددت الولايات المتحدة التأكيد أن الصواريخ المتطورة التي سترسلها إلى أوكرانيا لا تهدف إلى ضرب الأراضي الروسية.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أن بلاده ستقدم أنظمة صواريخ متقدمة للقوات الأوكرانية لتستخدمها في الدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية لكن ليست لتنفيذ ضربات داخل روسيا مع سعي واشنطن لاحتواء التصعيد في الصراع.

وقال جوناثان فاينر، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" إن الأوكرانيين يطلبون تلك الأنظمة، وإن واشنطن تعتقد أنها ستلبي احتياجاتهم.

إعلان غير مسبوق..أمريكا تكشف شنها هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية لدعم أوكرانيا

تحتاج تدريبا معقدا.. البنتاجون: صواريخنا تمنح أوكرانيا قدرات كبيرة

وأضاف فاينر: "طلبنا من الأوكرانيين ضمانات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة لضرب أهداف داخل روسيا، فهذا صراع دفاعي ضد القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".

وأكد وجود أهداف مهمة لا يمكن للأوكرانيين الوصول لها بالأسلحة التي لديهم حاليا، وأن النظام الصاروخي سيصنع فارقا كبيرا في الصراع في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد حيث تتركز حاليا القوات الروسية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر من قبل عن تبعات أي عملية في أوكرانيا".
 

أمريكا واشنطن روسيا الولايات المتحدة البيت الأبيض أوكرانيا جو بايدن الرئيس الروسى القوات الروسية فلاديمير بوتين مستشار الأمن القومي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

6 كلمات.. يصرف الله بهن السحر والحسد ويمنع عنك 70 بلاء

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

موضوعات متعلقة

إعلان غير مسبوق..أمريكا تكشف شنها هجمات إلكترونية ضد أهداف روسية لدعم أوكرانيا

تحتاج تدريبا معقدا.. البنتاجون: صواريخنا تمنح أوكرانيا قدرات كبيرة

ترشيحاتنا

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

شوبير: الأهلي محتاج يعيد حساباته في ملف اختيار اللاعبين.. فيديو

كفها كده.. أم تلد طفلها على شاطئ بالمحيط الهادي| صور

باكستان ترسل وفدا إلى أفغانستان لتمديد الهدنة مع طالبان

علامات الحسرة على وجه آمبر هيرد خلال الحكم عليها بقضية جوني ديب

طارق العشري: فرضت أسلوبي على أندية الدوري وكنت سأفوز على الأهلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ