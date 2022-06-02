عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دبلوماسيين قولهم إن المجر عرقلت إقرار الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأضاف الدبلوماسيون أن هذا الأمر جاء بسبب رفض بودابست إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

وخلال قمتهم في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء قرّر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمنت خصوصًا إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

بديلا لحظره|بايدن: الغرب يبحث إمكانية شراء النفط الروسي بأسعار أقل من السوق

الكرملين : أوروبا يجب أن تتحمل عواقب حظر النفط الروسى

وجاء في نص العقوبات أن بطريرك موسكو يعتبر "حليفًا قديمًا للرئيس فلاديمير بوتين وأصبح أحد الداعمين الرئيسيين للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".

وأبرز ما تنص عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية العام الجاري بهدف حرمان الكرملين "من مصدر تمويل ضخم" لحربه على أوكرانيا.

كما تنصّ الحزمة على إدراج حوالى 60 شخصية إضافية، في مقدّمها البطريرك كيريل، على القائمة الأوروبية السوداء، بالإضافة أيضًا إلى إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

 

الأوروبى القمة الاوروبية النفط الروسي الكرملين روسيا موسكو فلاديمير بوتين المجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

20 ألف جنيه غرامة حجب الطفل عن صاحب الرؤية | مشروع قانون

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

موضوعات متعلقة

بديلا لحظره|بايدن: الغرب يبحث إمكانية شراء النفط الروسي بأسعار أقل من السوق

الكرملين: لا نثق في أوكرانيا وعلى أوروبا تحمل عواقب حظر النفط الروسي

ترشيحاتنا

شاهد| ممرضة تسحل مسنة حتى البكاء بمستشفى أمراض عقلية ببريطانيا

المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي

العشرى: مش قلقان على طلائع الجيش رغم التأخير فى ترتيب الدوري.. فيديو

أزمات في حياة الفنانة زيزي مصطفى ومعاناتها مع القلب

الواجب على المسلم في الأشهر الحرم .. 15 سُنة لا تغفلها

أمريكا: الصواريخ التي سنرسلها لأوكرانيا ليست لضرب روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ