المجر تعرقل إقرار الحظر الأوروبي على النفط الروسي

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن دبلوماسيين قولهم إن المجر عرقلت إقرار الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأوروبية والقاضي بحظر القسم الأكبر من واردات النفط الروسي وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأضاف الدبلوماسيون أن هذا الأمر جاء بسبب رفض بودابست إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

وخلال قمتهم في بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء قرّر قادة دول الاتحاد الـ27 فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا تضمنت خصوصًا إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء.

وجاء في نص العقوبات أن بطريرك موسكو يعتبر "حليفًا قديمًا للرئيس فلاديمير بوتين وأصبح أحد الداعمين الرئيسيين للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".

وأبرز ما تنص عليه هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو هو خفض واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية العام الجاري بهدف حرمان الكرملين "من مصدر تمويل ضخم" لحربه على أوكرانيا.

كما تنصّ الحزمة على إدراج حوالى 60 شخصية إضافية، في مقدّمها البطريرك كيريل، على القائمة الأوروبية السوداء، بالإضافة أيضًا إلى إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.