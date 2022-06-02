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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنرال أمريكي: الولايات المتحدة شاركت في عمليات هجومية إلكترونية لدعم أوكرانيا

قوات الحرب الإلكترونية
قوات الحرب الإلكترونية الأمريكية

كشف الجنرال بول ناكاسون مدير قيادة الحرب الإلكترونية الأمريكية لأول مرة عن أن الولايات المتحدة أجرت عمليات هجومية إلكترونية لدعم أوكرانيا.


وقال ناكاسون - في تصريحات صحفية - "لقد أجرينا سلسلة من العمليات في اتجاهات متعددة، هجومية ودفاعية، إضافة إلى بعض العمليات المعلوماتية".. مضيفا أنها تمت بصورة قانونية.


وأوضح المسئول العسكري - حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن دوره هو تقديم البدائل المختلفة أمام وزير الدفاع والرئيس الأمريكي.


وكان ناكاسون قد ذكر في تصريحات سابقة له أن قيادته قامت بنشر فريق في شهر ديسمبر الماضي لمساعدة أوكرانيا في حشد دفاعاتها وشبكاتها ضد التهديدات النشطة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها علنا ورسميا أن الولايات المتحدة شاركت في عمليات هجومية إلكترونية ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.


ونوه الجنرال ناكاسون بأن عملية ديسمبر الماضي مكنت الولايات المتحدة من البحث عن القراصنة الأجانب وتحديد استراتيجيتهم قبل أن يستهدفوا الولايات المتحدة.
 

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