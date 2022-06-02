طلاب جامعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة في مهرجان إبداع العاشر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية المشاركين في مهرجان ابداع العاشر 2022 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وذلك بمشاركة 153 من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية لحصولهم على المركز الأول فى مجال الإبتكارات العلمية _ROV مشروع غواصة آلية مخصصة للحفاظ على الحياة البحرية والحياة المحيطة، والمركز الأول فى مجال الترنيم الفردى.

كما حصدت جامعة الإسكندرية المركز الثانى فى مجال الإبتكارات العلمية_ انترنت الأشياء والذكاء الأصطناعي مشروع نظام تقاطر الشاحنات، والمركز الثاني في كل من الغناء الجماعى، والدورى الثقافى، والمراسل غير المتخصص.

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وأشار الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعد أكبر مهرجان فى الوطن العربى في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب المؤسسات التعليمية المختلفة وشارك فيه لجان تحكيم تتكون من كبار الفنانين والأدباء وأساتذة الجامعات المتخصصين، وأكد النائب أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة الطلابية في كافة التخصصات وتشجيع أبنائها للمشاركة في جميع الفاعليات المحلية، والإقليمية لتكوين الشخصية المتكاملة لديهم.