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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 7 عاطلين خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب بحوزتهم 90 جرام من مخدر الهيروين و40 جرام من مخدر الفودو و70 جرام من مخدر الحشيش، و50 جرام من مخدر الشادو و50 جرام من مخدر الاستروكس و126 قرص مخدر.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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