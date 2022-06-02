المخرج أحمد عبد الله يبدأ في تصوير فيلمه 19 ب بمصر الجديدة

بدأ المخرج أحمد عبد الله السيد في أول أيام تصوير فيلمه 19 ب في إحدى الڤيلات القديمة بمصر الجديدة في القاهرة، وهو بطولة النجوم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، نبيل نور الدين، فدوى عابد وعبد العزيز مخيون. وهذا هو التعاون الثالث للمخرج مع فيلم كلينك بعد فيلميه ميكروفون (2011) وفرش وغطا (2013).

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

أحمد عبد الله السيد بدأ مسيرته السينمائية كمونتير في عدد من الأفلام المستقلة مثل الغابة (2008) وعين شمس (2009)، وكمخرج قدم فيلمه الأول هليوبوليس الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2009، ومن خلال أفلامه التالية أسس أحمد معادلة ناجحة لصناعة أفلام فنية تجمع بين السينما مستقلة وآليات السوق التجاري، حيث تضم نجوماً من الصفوف الأولى، وتحقق نجاحاً فنياً وتجارياً، مثل ديكور (2014) وليل/ خارجي (2018).