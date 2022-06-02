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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران تنظم زيارات ميدانية جديدة لطلاب الجامعات

جولات الطلاب
جولات الطلاب

 نظمت أكاديمية مصر للطيران، جولات تعريفية للوفود الطلابية من الجامعات المصرية المختلفة للإطلاع على إمكانات الأكاديمية المتقدمة وفتح آفاق جديدة مع تنمية الوعى لدى الشباب بجميع أعمارهم بمنظومة الطيران المدنى المتطورة. 

ويأتي ذلك بغرض تعريف المجتمع على الإمكانات الوطنية المتقدمة داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال التعرف على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340 ، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET وأيضا جهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST  وتدريب مهندسى صيانة  الطائرات بالإضافة إلى  ما تضمه الأكاديمية من فصول دراسية متطورة.

قامت الأكاديمية باستقبال عدد من الزيارات الميدانية على فترات متتالية بالمجان لطلبة وطالبات "المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية - إيجوث"، وكذلك طلبة "كلية السياحة والفنادق- جامعة قناة السويس " حيث تم تقديم محاضرة تعريفية للدورات التدريبية فى مجال الأسعار وحجز تذاكر الطيران وتأهيل المضيف الجوى وغيرها من الدورات التى تتناسب مع دراستهم وأيضا طلبة "كلية الهندسة – جامعة المنصورة" وطلبة "كلية الهندسة - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب" حيث تم عقد محاضرات مجانية  فى مجال تشغيل وصيانة أجهزة الطيران التمثيلى المختلفة .

وقد أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بالإمكانات المتطورة التى توجد داخل الأكاديمية وبوجود هذا الصرح التدريبى الكبير فى مصر .

الجدير بالذكر أن كل هذه المجهودات المبذولة تهدف إلى تعريف  الشباب على إمكانات الأكاديمية المختلفة وما تقدمه من دورات تدريبية متميزة تستهدف الشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات.

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