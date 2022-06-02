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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع.. يسرا تتألق بإطلالة جذابة تبرز جمالها

يسرا
يسرا

نشرت الفنانة يسرا، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة تبرز جمال ملامحها مرتدية فستانًا اسود لامع، كما اختارت وضع الماكياج بألوان جذابة تتناسب مع ظهورها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الروز الناعم الذى يبرز جمالها.


كما اختارت تسريحة مميزة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية اللافتة التي تبرز جمالها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل أحلام سعيدة والذي شارك في بطولته كل من غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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IMG_٢٠٢٢٠٦٠٢_١٧٠١٢٩
إطلالة انيقة الفنانة يسرا موقع التواصل الاجتماعي تبرز جمال ملامحها بإطلالة انيقة تبرز جمالها مسلسل احلام سعيدة

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