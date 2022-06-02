بفستان لامع.. يسرا تتألق بإطلالة جذابة تبرز جمالها

نشرت الفنانة يسرا، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة تبرز جمال ملامحها مرتدية فستانًا اسود لامع، كما اختارت وضع الماكياج بألوان جذابة تتناسب مع ظهورها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الروز الناعم الذى يبرز جمالها.



كما اختارت تسريحة مميزة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات الذهبية اللافتة التي تبرز جمالها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل أحلام سعيدة والذي شارك في بطولته كل من غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.