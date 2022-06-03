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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آخر التطورات عن جدري القرود.. وطرق التعرف عليه

صدى البلد

بعد فيروس كورونا أصبحت التحديات اكبر في التصدي للفيروسات وقد ينتشر جدري القرود في أوروبا وأمريكا الشمالية وإسرائيل وأستراليا حتى الآن تم التعرف على 100 حالة مصابة بجدر القرود.

ما هو جدري القرد؟


فيروس جدري القرود هو فيروس ينشأ في الحيوانات البرية مثل القوارض والرئيسيات ويقفز في بعض الأحيان إلى البشر. إنه ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري.

 


ما هي الأعراض وكيف يتم علاجها؟


ينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة الفيروسات مثل الجدري ولكنه يسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا. 

يعاني معظم المرضى فقط من الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب. قد يصاب الأشخاص المصابون بأمراض أكثر خطورة بطفح جلدي وآفات على الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

فترة الحضانة من حوالي خمسة أيام إلى ثلاثة أسابيع.

 يتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى. 

 

يمكن يكون جدري القرود قاتلًا لما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص ويُعتقد أنه أكثر حدة عند الأطفال.

غالبًا ما يتم إعطاء الأشخاص المعرضين للفيروس واحدًا من عدة لقاحات ضد الجدري ، والتي ثبت أنها فعالة ضد جدرى القرود. 

كما يجري تطوير الأدوية المضادة للفيروسات.

 

 

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