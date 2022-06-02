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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لمساعدة الأوكرانيين.. صحفي روسي حائز على نوبل يعرض الجائزة في مزاد

صحفي روسي
صحفي روسي

أعلن الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل ديمتري موراتوف عرض ميدالية الجائزة في مزاد، لجمع المال للاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.
 

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد بدأت المزايدة على الجائزة بالأمس في دار «هيريتدج أوكشنز» ومقرها مدينة دالاس بولاية تكساس، وستستمر حتى يوم 20 يونيو.

وسيتم تقديم العائد إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، لمساعدة الأطفال اللاجئين من أوكرانيا.
 

وموراتوف هو رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» المنتقدة للكرملين والتي أوقفت النشر في روسيا في وقت مبكر من العام الحالي خشية مخالفة القوانين التي تجرم انتقاد الغزو، حيث قال موراتوف وقتها إن «الصحافة الروسية المتزايدة القسوة جعلت من المستحيل تغطية الحرب في أوكرانيا بصدق».

 

وحصل موراتوف البالغ من العمر 60 عاماً على جائزة نوبل للسلام في العام الماضي بالاشتراك مع الصحافية الفلبينية ماريا ريسا تقديراً لتفانيهما من أجل حرية الصحافة.

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