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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اختلف مع أديب نوبل.. كيف استطاعت امرأة تشكيل وجدان شاعر الحب نزار قباني؟

صدى البلد

«شاعر الحب والمرأة».. نزار قباني، أحد أبرع الشعراء الذين كتبوا عن المرأة، قبل أن تتلقفه السياسة، عاش ما بين دمشق وبيروت ليكتب أروع قصائد الحب، وأصدر أولى دواوينه بعنوان «قالت لي السمراء» وتبعه بـ34 ديوان عبر مسيرته، حتى انخرط في العمل السياسي بعد هزيمة 1967، وأثارت قصيدته «هوامش على دفتر النكسة» عاصفة في الوطن العربي، وصلت إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام، ليقول عنه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة: «نزار كما عرفته في بيروت هو أكثر الشعراء تهذيبًا ولطفًا».

في 30 أبريل.. تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الشاعر والدبلوماسي السوري الراحل نزار قباني، الذي رحل عن عالمنا عام 1998.

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في ذكرى رحيله.. سبب الخلاف بين نزار قباني ونجيب محفوظ

اختلاف الآراء حول أشعار قباني 

واختلف البعض في قصائد نزار، الذى نطقت قصائده برفع المرأة إلى أعلى مكانة، وقد تناول المرأة في قصائده الأولى بصورة غزلية صريحة جدًا، لتستمع لها السيدات.

واعتبر البعض غزل نزار قباني إباحيًا، وآخرون رأوا فيه جرأة، ولكنه أعطى للمرأة حقها في كلماته، لذلك لقب بـ«شاعر المرأة»، ومن النقاط المؤثرة في حياة الراحل نزار قباني، كانت انتحار شقيقته رافضة الزواج التقليدي، حيث أكد نزار أن هذا الموقف هو السبب الرئيسي في طبيعة أشعاره التي جعلته يدافع عن الحب والمرأة.

مناقشة دواوينه في البرلمان

صار نزار مولعًا بوصفه للنساء، وتضم أشعاره أمثلة كثيرة تدل على المبالغة في وصفه للنساء خاصة ديوان "خبز وحشيش وقمر"، وكان هو أول شاعر تتم مناقشة دواوينه في البرلمان نتيجة لتجاوزاته في الوصف، لأنها لا تتماشى مع العادات والتقاليد بالمجتمع الشرقي.

نساء في حياة شاعر الحب

مرت الكثير من النساء في حياة نزار قباني، إلا أنه تزوج من ابنة خاله زهراء آقبيق، وأنجب منها هدباء وتوفيق، الذي توفيّ توفيق عام 1973 وكان طالبًا بكلية طب جامعة القاهرة في السنة الخامسة، وترك الأثر الكبير في حياته، وقد نعاه نزار بقصيدة «الأمير الخرافي توفيق قباني» وتوفيّت زوجته الأولى في 2007.

زهرة اقبيق

وفي عام 1970 التقى سيدة عراقية اسمها بلقيس الراوي، في أمسية شعرية في بغداد، وعاش معها قصة حب قبل أن يتزوجها غير أنها لقيت مصرعها أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في حادث استهدف السفارة العراقيّة في بيروت حيث كانت تعمل عام 1981.

مع بلقيس

وقد رثاها نزار قبانى بقصيدته الشهيرة بلقيس التي قال فيها إن الجميع كان لهم دور بقتلها، وقد أنجب منها ابنيه عمر وزينب ولم يتزوج بعدها.

خلافه مع أديب نوبل 

في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام 1993، وقع اشتباك محدود بين الشاعر نزار قباني، والروائي نجيب محفوظ، على خلفية قصيدة نزار "المهرولون" التي انتقد فيها إقدام العرب على مصالحة إسرائيل.

وقال نجيب في احدى حواراته الصحفية، انه يبدي تقديره لنزار ولكن القصيدة قوية جدا لكنها لا تقدم بديلا، مؤكدا إعجابه بالقصيدة برغم اختلافه مع الموقف السياسي فيها، ولخص رأيه بالقول: "قصيدة قوية فنياً، لكنها تدافع عن موقف ضعيف"، ليرد قباني عليه ردا عنيفا، وصف فيه محفوظ بأنه مهادن ومسالم، وانتهي الاشتباك برحيل رجل السلام نجيب محفوظ.

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أشهر من غنى لـ نزار قباني

جعلت سهولة لغة قصائد الشاعر الراحل والإيقاعات التي تفيض بها قصائده، مطربين كبار يطلبون غناءها بدءاً ب​أم كلثوم​ و​فيروز​ ونجاة الصغيرة و​عبد الحليم حافظ​ وفايزة أحمد و​ماجدة الرومي​ ليس انتهاء ب​كاظم الساهر​ الذي ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً باسم نزار قباني حيث غنّى له أكثر من 20 قصيدة كانت السبب الأول في شهرته.

ولا تقتصر القصائد المغنّاة لـنزار قباني على قصائد الحب بل تعدّتها إلى القصائد الوطنية على رأسها "أصبح عندي الآن بندقية" التي صدح بها صوت سيدة الغناء العربي عام 1968.

مرض نزار قباني ووفاته

عام 1997 كان قباني يعاني من تردٍ في وضعه الصحي، وبعد عدة أشهر توفي في 30 أبريل 1998 عن عمر ناهز 75 عامًا في لندن، بسبب أزمة قلبية، وكان قد أوصى بأن يتم دفنه في دمشق التي وصفها في وصيته "الرحم التي علمتني الشعر، التي علمتني الإبداع والتي علمتني أبجدية الياسمين"، ودفن في مسقط رأسه دمشق، بجوار والده ونجله.

أختلف مع أديب نوبل تشكيل وجدان شاعر الحب شاعر الحب نزار قبانى زهراء آقبيق بلقيس الراوي نجيب محفوظ

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اختلف مع أديب نوبل.. كيف استطاعت امرأة تشكيل وجدان شاعر الحب نزار قباني؟

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