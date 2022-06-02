مصر مع كرواتيا والهند وكازاخستان بمونديال ناشئات اليد تحت 18 سنة

أسفرت قرعة بطولة العالم لناشئات كرة اليد تحت 18 سنة "مواليد 2004"، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من البطولة المونديالية رفقة منتخبات كرواتيا وكازاخستان والهند.

ومن المقرر، أن تقام البطولة في مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل.

فيما جاءت باقي المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مونينيجرو - السويد - الجزائر - أيسلندا.

المجموعة الثانية: إيران - مقدونيا الشمالية - أوزبكستان - السنغال.

المجموعة الثالثة: الدنمارك - البرتغال - النمسا - جزر فارو.

المجموعة الخامسة: رومانيا - هولندا - غينيا - سلوفينيا.

المجموعة السادسة: ألمانيا - سويسرا - سلوفاكيا - كوريا.

المجموعة السابعة: النرويج - جمهورية التشيك - البرازيل - أوروجواى.

المجموعة الثامنة: المجر - فرنسا - الأرجنتين - إسبانيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للناشئات مواليد 2004 تأهل لبطولة العالم بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا في نسختها الـ17 للناشئات والتي أقيمت فى غينيا خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 6 مارس الماضي.