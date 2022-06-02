روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قمة الاتحاد الأوروبي أظهرت أن بروكسل تدفع باستمرار كييف إلى حافة الهاوية بدلا من التسوية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال بيان للخارجية الروسية: "في استنتاجاتهم في 30 مايو من هذا العام، لم يقل قادة الاتحاد الأوروبي مجددا كلمة واحدة عن سيناريو التسوية السلمية التفاوضية للوضع في أوكرانيا، والتي كما هو معروف، تم وقفها من قبل كييف. على العكس من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يدفع كييف متعمدا نحو حافة الهاوية".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الطموحات العسكرية للسلطات الأوكرانية بوعود غير محددة بالتكامل مع الاتحاد الأوروبي، وتوريد أسلحة فتاكة ووعود بالمال "بما في ذلك الأموال الأجنبية، التي لا تمانع بروكسل في مصادرتها من روسيا.

في الوقت نفسه، يتم التكتم على جرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها المقاتلون الأوكرانيون النازيون الجدد يوميا واضطهادهم للمدنيين".