الرعاية الصحية: جنوب سيناء انضمت إلى منظومة التأمين الشامل منذ أسبوعين.. فيديو

قال الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، إنّ الهيئة إحدى 3 هيئات جرى تدشينها بموجب لقانون التأمين الصحي الشامل الذي يعتبر حلما لكل المصريين، حيث يحلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون لكل المصريين تغطية صحية شاملة.

وأضاف العقاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، جرى فصل 3 خدمات، وهي الخدمة الطبية والرعاية الصحية ونقصد بها الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة الثانية هي التأمين الصحي الشامل، وهي المسؤولة عن التمويل، وهي التي تقوم بتمويل الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم في المنشآت الطبية".

وتابع مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية: "الهيئة الثالثة هي الاعتماد والرقابة وكانت مسؤولة عن رقابة ومتابعة الجودة التي تقدم في المنشآت الطبية، وبالتالي نكون حكمنا المنظومة في إطار متكامل ولا يوجد شخص واحد أو جهة بنفسها تراقب وتقدم وتمول الخدمات، لذلك جرى تدشين الهيئات الثلاث".

وأردف الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية: "بدأنا منذ عام 2019 في بورسعيد، إذ كانت البداية والنواة للتأمين الصحي الشامل، ثم الأقصر وبعدها محافظة الإسماعيلية، ومنذ أسبوعين بدأنا في محافظة جنوب سيناء، وهي المحافظة الرابعة".