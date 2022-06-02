إسلام إبراهيم عن مسلسل راجعين يا هوى: مفيش نجاح من غير مخاطرة

قال الفنان إسلام إبراهيم، من خلال ندوة تكريم مسلسل "راجعين يا هوى": "اكبر ريسك بعيدا عن الهزار اتاخد من شركة اروما اننا نقدم عمل بالعمق ده في سنة ٢٠٢٢ وبشكر استاذ تامر مرتضى جدا انه خلانا نطلع العمل بالشكل ده".

يذكر أن كرمت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي صناع مسلسل "راجعين يا هوى" بحضور نور، وأنوشكا، والكاتب محمد سليمان، والمخرج محمد سلامة، والفنان اسلام إبراهيم.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال.

وشريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.