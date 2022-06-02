عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة معلول والجزيري.. تونس تقسو على غينينا برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

استهل المنتخب التونسي الاول لكرة القدم  مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة بالفوز برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس بنظيره غينيا الإستوائية ضمن منافسات الجولة الأولى.

 

وتقدّم المنتخب التونسي بهدف سجله لاعبه نعيم السليتي في الدقيقة 56 قبل أن يصنع الهدف لزميله سيف الجزيري بعد دقيقة من مشاركته في الدقيقة 77 ثم سجل يوسف المساكني الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 80 و85.

وشارك الجزيري بالدقيقة 76 من عمر اللقاء بدلاً من زميله طه ياسين خنيسي ليُسجل في الدقيقة التالية 77 الهدف الثاني بعد عرضية وصلته من زميله نعيم السليتي ليحولها برأسه في المرمى.

ولم يبدأ لاعب الأهلي علي معلول والزمالك سيف الجزيري المباراة بل أجلسهما المدير الفني كبدلاء قبل الدفع بالأول في الدقيقة 66 بدلاً من زميله محمد دراجر فيما شارك الثاني بالدقيقة 67 بدلًا من زميله طه ياسين الخنيسي.وكاد يُسجل علي معلول هدفًا بالدقيقة 90 من عمر اللقاء بعدما ارتدت له الكرة من تصدي حارس مرمى غينيا الإستوائية ولكنها سددها أعلى المرمى.

المنتخب التونسي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا غينيا الاستوائية نعيم السليتي سيف الجزيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.. و155 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

ترشيحاتنا

أمريكا.. إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار خلال جنازة بولاية ويسكونسن

عماد الدين حسين: نحترم المعارضة الوطنية والإخوان لا وجود لهم في الحوار الوطني

الأولى على إعدادية القاهرة: نفسي أدخل طب

لمساعدة الأوكرانيين.. صحفي روسي حائز على نوبل يعرض الجائزة في مزاد

هانيا الحمامي تهزم نور الشربيني وتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

رابطة تجار السيارات: الصين تصنع ثلث إنتاج العالم ..وتأثرت بأزمة كورونا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد عاقل يخون دي!.. شاكيرا لـ بيكيه: أسألك الرحيلا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

فيديو

صاحب أغنية فيلم شهيدة .. نهاية حزينة للمطرب الهندي كيه كيه على المسرح "فيديوجراف"

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ