بمشاركة معلول والجزيري.. تونس تقسو على غينينا برباعية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

استهل المنتخب التونسي الاول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقبلة بالفوز برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس بنظيره غينيا الإستوائية ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدّم المنتخب التونسي بهدف سجله لاعبه نعيم السليتي في الدقيقة 56 قبل أن يصنع الهدف لزميله سيف الجزيري بعد دقيقة من مشاركته في الدقيقة 77 ثم سجل يوسف المساكني الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين 80 و85.

وشارك الجزيري بالدقيقة 76 من عمر اللقاء بدلاً من زميله طه ياسين خنيسي ليُسجل في الدقيقة التالية 77 الهدف الثاني بعد عرضية وصلته من زميله نعيم السليتي ليحولها برأسه في المرمى.



ولم يبدأ لاعب الأهلي علي معلول والزمالك سيف الجزيري المباراة بل أجلسهما المدير الفني كبدلاء قبل الدفع بالأول في الدقيقة 66 بدلاً من زميله محمد دراجر فيما شارك الثاني بالدقيقة 67 بدلًا من زميله طه ياسين الخنيسي.وكاد يُسجل علي معلول هدفًا بالدقيقة 90 من عمر اللقاء بعدما ارتدت له الكرة من تصدي حارس مرمى غينيا الإستوائية ولكنها سددها أعلى المرمى.