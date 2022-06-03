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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يضم فريدة العسقلاني نجمة الطائرة قادمة من الأهلي

صدى البلد

حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة فريدة العسقلاني لاعبة الأهلي السابقة ومنتخب مصر في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت فريدة العسقلاني بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتعد فريدة العسقلاني واحدة من أفضل لاعبات الكرة الطائرة في مصر ، حيث حصلت على العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز الفردية كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر وأفريقيا.

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