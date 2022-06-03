اتحاد السلة: سنشارك في بطولة البحر المتوسط.. فيديو

أكد مجدي أبو فرخية رئيس اتحاد السلة، أن أنس أسامة لاعب الزمالك السابق، سيصبح لاعب حر مع نهاية الموسم الجاري.

وأكمل أبوفريخة، في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس أن هناك فترتين قيد لتسجيل اللاعبين في أغسطس ويناير، والزمالك كان يرغب في تسجيل اللاعب ولا يوجد فترة قيد في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس اتحاد السلة،لم يصل للاتحاد أي شكوى من الناديين سواء الزمالك أو الاتحاد السكندري، بشأن أنس أسامة.

وأوضح، لن يكون هناك تغيير في اللائحة مع الموسم المقبل.. الزمالك النادي الوحيد الذي اعترض على اللائحة قبل بداية الموسم.

وتابع انه كان هناك تضليل إعلامي بعد كشف النقاب عن اللائحة، عندما وضعنا هذه اللائحة كان لدينا هدف واضح وهو دعم قوة المنافسة بين الأندية.

وتابع مجدي أبو فرخية ، أن منتخب مصر لكرة السلة سيشارك في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأكمل أبوفريخة، استقرينا على المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ونتمنى أن تكون مشاركة تشرف مصر بحصد العديد من الميداليات.

وعن تعامل أحد مسؤولي السوشيال ميديا بصفحة اتحاد السلة باحترافية خلال مباراة الزمالك وأحد الفرق الإفريقية، أكد أبو فريخة، أن الشخص الذي ارتكب هذا الخطأ تمت معاقبته بعد أن أخطا في حق الزمالك في إحدى مبارياته الخارجية، مشددًا على وقوف اتحاد السلة على مسافة واحدة من جميع الفرق.

وعن جمع مدرب منتخب السلة تدريب الفراعنة مع فريق ياباني آخر، نفى أبو فريخة هذا الأمر، مؤكدًا أن عقد المدرب ينتهي في 31 أغسطس، وسيتولي مهمة قيادة الفريق الياباني بداءًا من 1 سبتمبر.

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