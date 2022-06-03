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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3.69 دولار.. ليبلغ 113.32 دولار

النفط
النفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.69 دولار ليبلغ 113.32 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.32دولار ليبلغ 117.61 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار ليبلغ 116.87 دولار.

 

وكانت قد أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بحظر استيراد جميع أنـواع لحوم الطيور (الطازجـة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (جمهورية المكسيك والجابون وفرنسا).

 

وقررت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من (جمهورية رومانيا والفلبين والبرتغال) وذلك بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

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