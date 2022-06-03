جامعة عين شمس في أسبوع… تكريم وزراء وسفراء ودبلوماسيين احتفالا بمئوية الخارجية المصرية…إعلان الأجندة الوطنية للعمل المناخي في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

جامعة عين شمس في أسبوع :

تكريم وزراء وسفراء ودبلوماسيين احتفالا بمئوية الخارجية المصرية

تكريم الفائزين بتصفيات مبادرة شباب من أجل التنمية

إعلان الأجندة الوطنية للعمل المناخي في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تكرم وزراء وسفراء ودبلوماسيين احتفالا بمئوية الخارجية المصرية وإعلان الأجندة الوطنية للعمل المناخي في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بعين شمس



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المؤتمر العلمي الذي نظمه مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية والذي أقيم بعنوان " وزارة الخارجية المصرية في ١٠٠ عام" والذي يقام بالتزامن مع احتفال جامعة عين شمس بمئوية وزارة الخارجية المصرية تحت رعاية معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري.



وذلك بحضور عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية سابقاً والمفكر والبرلماني الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والسفير محمد العرابي و السفير أحمد الأنصاري مدير إدارة المعلومات والتخطيط السياسي وإدارة الازمات و الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ورئيس جامعة عين شمس سابقاً و الدكتور أسامه هيكل وزير الإعلام الأسبق و السفيرة ميرفت التلاوي و السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية والدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية و مقرر عام المؤتمر ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة.

وفي كلمته المسجلة أكد وزير الخارجية السيد سامح شكري أن هناك قواسم حضارية مشتركة مع جامعة عين شمس التي نفتخر باستضافتها لهذه الاحتفالية، لعل أهمها "قصر الزعفران" المقر الحالي لرئاسة جامعة عين شمس الذي كان من أوائل المقار التي استضافت وزارة الخارجية المصرية؛ وكان هذا القصرُ أيضًا شاهدًا بشموخه على إقرار ميثاق جامعة الدول العربية بين أروقته عام 1945، إيذانًا بوضع إطار مؤسسي لثوابت القومية العربية وآليات عملها المشترك.

وعبر عن اعتزازه شخصيًا بما قضاه من سنوات أربع طالبًا في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، التي تخرَّج في كُلياتها المختلفة أيضًا رموز وطنية عديدة تزخر بهم وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية، ونالوا شرف تمثيل مصر في الخارج.

لافتاً إلى أن عام 2022 يُعد عامًا استثنائيًا في تاريخ مصر، حيث يشهد مرور قرن على حصول مصر على حقها في الاستقلال بموجب تصريح 28 فبراير 1922، وقد كان لخطوة الاستقلال نتائج هامة تمثل أهمها في إنشاء وزارة الخارجية، وبدء إرسال البعثات الدبلوماسية إلى مختلف دول العالم والانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية حيث بدأت مصر في طرح رؤاها ومبادراتها وأفكارها، والمشاركة بفاعلية في خريطة السياسة العالمية.

وشهد، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حلقة نقاشية عقدتها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى حول " الأجندة الوطنية نحو مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها " وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بيوم البيئة العالمى ،وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية.

وقد تم الإعلان عن خطة العمل الوطنية للتغير المناخى نتاج البرنامج التدريبى شركاء المناخ التى قامت به كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية مع مجلـس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية بهدف رفع قدرات لجـان البينـة بـالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الشبابية المعنية بقضايا البيئـة لوضع أجندة وطنية لمواجهة قضايا التغيـر المناخي و التى قامت به كلية الدراسات العليا و البحوث البيئية كشريك تدريبى فى البرنامج وذلك لنشـر الوعي حول تغير المناخ والمساهمة في خلق مستقبل أكثر استدامة وفي ذلك السياق ، و ذلك بالاستعانة بكافة المدربين والخبراء مـن كليـة الدراسات والبحـوث البيئيـة للإشراف على توصيات ومخرجـات خـطـة العمـل الوطنيـة فـي مواجهـة التغيرات المناخية وذلك وذلك في إطار المسئولية المشتركة للمجتمع المدني مع الجهات الحكومية في مواجهة أثار التغيرات المناخية .

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الفائزين بالتصفيات النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية والتي أقيمت بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



عقدت الفعاليات تحت إشراف ومتابعة من الدكتورة .هيام وهبه منسق عام المبادرة ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتورة داليا سامى منسق المجلس الأعلى للجامعات في المبادرة، ،وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور محمد عبد المنتصر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د دينا لاشين مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا ،أ.د شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د لمياء رضوان أستاذ بكلية الزراعة.



وأشار الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن كل من شارك في المسابقة يعد فائزا ويكتسب تجارب وخبرات حتى وإن لم يحصل على المراكز الأولى كما أشاد بالمجهود المبذول لفترة ستة أشهر للتنسيق للمبادرة والعمل عليها ،ودعم جامعة عين شمس الكامل لها مشيدا بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتعليم العالى للاستفادة من أفكار الطلاب في حل مشاكل المجتمع.

أعرب الدكتور . ايمن صالح عن شكره لكافة المشاركين في المسابقة ، مؤكدا أن مشاركة الشباب في البحث عن الحلول للمشكلات التى تواجه الدولة المصرية يساعد فى رفع الوعى إلى جانب تقديم حلول.

وأكدت أ.د.. داليا سامى منسق المجلس الأعلى للجامعات في المبادرة أن التنسيق والتعاون بين وزارة التخطيط مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المشاركة بهدف تمكين الشباب وتقديم حلول مبتكرة لبعض المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية ،كما ثمّنت دعم جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني للمبادرة .



وأشارت إلى أن الخمسة مشروعات الفائزة ستتأهل للمسابقة النهائية للمنافسة علي المستوى القومى مع خمس جامعات مصرية.

كما أوضحت أ.د. هيام وهبه منسق الجامعة للمبادرة أنه تم بدء العمل فى المبادرة منذ يناير ٢٠٢٢ من خلال إجتماعات مكثفة مع منسقي وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للجامعات ومنسقى الجامعات المشاركة للوصول الى الإطار العام للمبادرة كما أوضحت انه خلال هذه الفترة تلقى جميع المشاركين دورات تدريبية مكثفة من معهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة .

وأوضحت أن المرحلة الأولى من تصفيات المشروعات المقدمة من 19 فريق ممثلين لكليات جامعة عين شمس حيث شاركت الفرق بعدد ١٩ مشروع تنموي وأوراق سياسات، تستهدف جميعها محاور عدة وهي التمكين الإقتصادى والإجتماعي للمرأة، المشروعات الصديقة للبيئة، دعم المنظومة الصحية والإبتكار لتحسين الخدمة العامة،تنمية وتنظيم الأسرة المصرية، تأهيل المعلمين لإستراتيجية إصلاح التعليم الجديدة، إصلاح منظومة الرعاية الصحية، وتم حصر المشروعات المقدمة وقياس مدى مطابقتها للمعايير والشروط الأساسية التى يجب توافرها في المشروع من حيث فكرة المشروع، الملخص، أبحاث السوق ونموذج العمل وغيرها من الركائز الأساسية، وتم التقييم الأولي باختيار اللجنة المحكمة لعدد 11 للبدء فى العرض النهائى عن طريق عرض تعريفي (Power Point)، بحيث يتم من خلاله اختيار أفضل المشروعات المؤهلة لإرسالها للمجلس الأعلى للجامعات لتمثيل جامعة عين شمس في المسابقة النهائية لمبادرة شباب من أجل التنمية المقرر إنعقادها بنهاية يونيو القادم.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم والإعلان عن الفرق الفائزة حيث حصل على المركز الأول مشروع دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مواجهة العنف ضد المرأة لكلية التجارة ، وفاز بالمركز الثانى مشروع قادرون لكلية الطب ، وجاء المركز الثالث من نصيب كلية العلوم بمشروع الرصد الحيوى لتلوث نهر النيل ( فرع رشيد ) بالمعادن الثقيلة ( باستخدام البلطى النيلى ) في إطار المشروعات الصديقة للبيئة والمركز الأول لورقة السياسات لكلية الهندسة بمشروع الشريط الأخضر ، وفي المركز الثانى كلية الحاسبات والمعلومات بمشروع التحكم الآلي عن بعد في الألواح الشمسية.