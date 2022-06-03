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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المتواجدة  بشوارع وميادين مدينة بنها لتطهير وإزالة كل الإشغالات والمظاهر العشوائية وفروشات الباعة الجائلين والأرصفة والتندات والأسوار المخالفة، حيث ركزت الحملة جهودها بشوارع وسط مدينة بنها وشارع عطا وشارع سعد زغلول وشارع غرب الإستاد ومنطقة عزبة السوق والحرس الوطني ووابور الثلج والمنشية وذلك استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع، وفرض القانون، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة وتيسير الحركة المرورية.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 227 محضر إزالة فورية وتحرير عدد 217 محضر إزالة بائع متجول وتم تحرير 71 محضر إشغال طريق وتحرير عدد 59 محضر نظافة عامة وعدد 7 محضر بيئة و17 محضر إزالة نصبة شاي و4 عربة كارو كبير و7 عربة يد و37 محضر تنده مخالفة و19 محضر إزالة وصلات كهربائية و43 محضر إزالة إعلانات مخالفة. 
وأكد المحافظ أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم، مشدد على المتابعة المستمرة واليومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها. 
ووجه المحافظ إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها وتأتي الحملة في إطار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع بالمدن ومن على الأرصفة لسهولة حركة المرور وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .
وأعرب المواطنين خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية أمام عماراتهم ومنازلهم السكنية .

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