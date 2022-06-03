لسه بتجرى وتعافر.. حكاية أم محمود تبيع الطرابيش ببنها لتربية أولادها.. شاهد

بعد سطوع الشمس تخرج الحاجة نوبية وشهرتها أم محمود لتدفع بعربتها الصغيرة من إحدى مركز بنها حتى تصل الى ميدان الإشارة وتقف لبيع الطرابيش ومزامير الأطفال والأعلام.

تحملت أم محمود متاعب الحياة بعد وفاة زوجها منذ 14عاماً، حيث تركها مع أولادها الأربعة تواجه الحياة لتبدأ رحلة كفاحها في تربية وتعليم أبنائها.

أقرا أيضا:

عبد العاطي يتفقد مشروعات الري الحديث بالقليوبية.. ويؤكد: الانتهاء من تأهيل 334 كيلو مترا من الترع.. والعمل على 690 أخرى

وقالت أم محمود فى حديثها لـ صدى البلد انها تعيش مع أولادها فى منزل بسيط فى قرية بطا إحدى قرى مركز بنها وبعد وفاة زوجها واجهت صعوبات الحياة بنفسها حتى تحملت المتاعب وقامت بتربية أولادها وبسبب عدم وجود أى دخل للأسرة لجأت الى بيع الطرابيش والزمامير فى الشوارع حتى تستطيع الإنفاق على أولادها ، بالإضافة الى تربية نجل شقيقتها المتوفاة والذى يبلغ من العمر 10 سنوات.



وأضافت ان الحياة اصبحت صعبة ولايوجد لها اى مصدر دخل غير مهنتها التي تعتمد البيع عليها خلال أوقات ومواسم معينة منها الاعياد وراس السنة وشهر رمضان حيث تعد هذه المناسبات من أكثر الأيام رواجا بسبب خروج الاطفال واسرهم بصفة مستمرة والاحتفال وشراء الطرابيش.



وأشارت أم محمود أنها تعمل فى مهنة بيع الطرابيش منذ عام 1992 ، حيث كانت تساعد زوجها وبعد وفاته استكملت الرحلة فى البحث عن المتعب وبيع الطرابيش فى الشوارع حتى تستطيع الإنفاق على أولادها



وأكدت فى حديثها لـ صدى البلد ان منزلها الذي تعيش فيه به مشاكل بسبب تهالكه و سوء حالته التي لا تصلح للعيش فيه خاصة فى أوقات الشتاء حيث تسقط مياه الأمطار عليهم داخل المنزل بسبب سوء حالة السقف.

;

3fd49b56-1dda-40db-9d39-a42e245cc872

50cefe52-de4d-4824-a170-5bb5b3581219

4010b10c-ecad-4cd5-bc1f-0025f5d9e416

cae8a3ab-9b66-47e5-ab6e-83ff5dabefa9