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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

له 20 قضية سابقة.. القبض على قاتل طفله تحت تأثير الشابو في سوهاج

المجني عليه
المجني عليه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج،  القبض على مُدمن مواد مُخدرة وخاصة مادة الشابو؛ لقتله طفله الذي كانت خطاه في منتصف العقد الأول من العُمر، حيث تعدى عليه بالضرب بواسطة "عصا"؛ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش،  مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بقتل طفل داخل منزله، على يد والده بقرية الغريزات دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة الطفل (يوسف. ف. ي- 5 سنوات- ويقيم دائرة المركز)، مُسجاة على الأرض داخل منزله بالطابق الأول، وبفحص الجثة ظاهريًا تبين وجود أثار تعدٍ وضرب على الرأس والوجه والجسم، ووجود سحجات متفرقة.

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تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

واثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفل المجني عليه ويُدعى (فرج. ي- 34 عامًا- عاطل- يقيم بذات الناحية- له بيانات جنائية-سبق اتهامه في العديد من القضايا، بإجمالى 20 قضية متنوعة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لمنع ابنه من اللعب قام بالتعدي عليه حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، تحت تأثير مُخدر الشابو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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