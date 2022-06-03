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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 48 ساعة.. تحرير 132 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، لـ"صدى البلد"، منذ قليل، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 132 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال اليومين الماضيين، وتنوعت المحاضر بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وذلك في مجال المخابز، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

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وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج التموين محضر يومين حملة

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