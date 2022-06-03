الشابو يفقد أب صوابه ويقتل طفله في سوهاج

لفظ طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مُصرعه، على يد والده، حيث سدد له عدة طعنات بالبطن والكتف الأيسر، وهو تحت تأثير مُخدر الشابو، بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة الطفل (يوسف. ف. ي- 5 سنوات- ويقيم بقرية الغريزات دائرة المركز).

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات مصرع الطفل على يد والده، عقب قتله والتخلص منه تحت تأثير مُخدر الشابو، كما أثبتت التحريات أن والدة الطفل المجني عليه تقضي عقوبتها داخل السجن في قضية إيصالات أمانة كانت قد استدانت بها بسبب زوجها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة تحت تأثير مُخدر الشابو.