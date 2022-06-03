رونالدو: أشكر جماهير مانشستر يونايتد.. والفريق سيعود لمكانته الطبيعية

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، رسالة شكر لجماهير ناديه، على دعمها الدائم للشياطين الحمر.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي :" أريد أن أقول أن جماهير مانشستر كانت رائعة، حتى عندما نخسر تجد الجماهير تدعمك وتقف بجانبك".



وأضاف رونالدو "هناك مكان دائم لجماهير مانشستر يونايتد في قلبي، ويجب على الجميع احترامهم وتقديرهم لأنهم لا يتوقفون عن دعم الفريق".



واصل:" كنت أشعر بالتوتر أثناء وجودي في الفندق في اليوم الذي سبق أول مباراة لي مع مانشستر يونايتد".



وتابع "أعتقد أنه شعور طبيعي، ولكن الأمور سارت بشكل جيد فيما بعد، لقد بدأت المباراة وسجلت هدفين وكان كل شيء رائعا".



لفت : "الأرقام الفردية تأتي وحدها، أنا لا أهتم بها كثيرا، ولكنها تتبعني أينما ذهبت، وهذا أمر جيد".



أشار "طموحي هو مواصلة العمل الجاد والحفاظ على الشغف تجاه كرة القدم، وبالطبع أتلقى مساعدة كبيرة من مانشستر يونايتد ومن زملائي، لذا فأنا ممتن لكل من يقدم لي يد المساعدة".



أكمل "أسعد دائما بتسجيل الأهداف لصالح هذا الفريق وأكون أكثر سعادة عندما أسجل هاتريك".



اختتم "لكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو محاولة الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، وأنا أثق في عودة مانشستر يونايتد إلى مكانته الطبيعية؛ أحيانا يتطلب الأمر بعض الوقت، وأنا أؤمن بقدرة النادي على ذلك".