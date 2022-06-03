عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو: أشكر جماهير مانشستر يونايتد.. والفريق سيعود لمكانته الطبيعية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، رسالة شكر لجماهير ناديه، على دعمها الدائم للشياطين الحمر. 

 

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي :" أريد أن أقول أن جماهير مانشستر كانت رائعة، حتى عندما نخسر تجد الجماهير تدعمك وتقف بجانبك".


وأضاف رونالدو "هناك مكان دائم لجماهير مانشستر يونايتد في قلبي، ويجب على الجميع احترامهم وتقديرهم لأنهم لا يتوقفون عن دعم الفريق".


واصل:" كنت أشعر بالتوتر أثناء وجودي في الفندق في اليوم الذي سبق أول مباراة لي مع مانشستر يونايتد".


وتابع "أعتقد أنه شعور طبيعي، ولكن الأمور سارت بشكل جيد فيما بعد، لقد بدأت المباراة وسجلت هدفين وكان كل شيء رائعا".


لفت : "الأرقام الفردية تأتي وحدها، أنا لا أهتم بها كثيرا، ولكنها تتبعني أينما ذهبت، وهذا أمر جيد".


أشار "طموحي هو مواصلة العمل الجاد والحفاظ على الشغف تجاه كرة القدم، وبالطبع أتلقى مساعدة كبيرة من مانشستر يونايتد ومن زملائي، لذا فأنا ممتن لكل من يقدم لي يد المساعدة".


أكمل "أسعد دائما بتسجيل الأهداف لصالح هذا الفريق  وأكون أكثر سعادة عندما أسجل هاتريك".


اختتم "لكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو محاولة الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، وأنا أثق في عودة مانشستر يونايتد إلى مكانته الطبيعية؛ أحيانا يتطلب الأمر بعض الوقت، وأنا أؤمن بقدرة النادي على ذلك".

رونالدو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي: نعمة القوة تدوم بملازمة الاستغفار

رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا لإنشاء أكاديمية للتصدير في مصر

خالد عبدالغفار يبحث مع السفير الصيني توطين صناعة اللقاحات في مصر

له 20 قضية سابقة.. القبض على قاتل طفله تحت تأثير الشابو في سوهاج

خطفوه وطلبوا نص مليون فدية.. كواليس مثيرة في عودة طفل لأحضان والدية بالبحيرة

جرحى في تبادل إطلاق نار حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

فيديو

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

فيسبوك يجمع شاب أمريكي بأمه بعد 20 عاما.. فيديو جراف

سيدة الشرابية.. تفاصيل القضية من ضرب الزوجة إلى قرار المحكمة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ