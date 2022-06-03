جرحى في تبادل إطلاق نار حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

أعلنت قرغيزستان عن تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود مع طاجيكستان مما أسفر عن سقوط "جرحى من الجانبين" الجمعة.

وقالت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان في بيان إن "تبادل إطلاق النار انتهى عند الساعة 14,15 (08,15 ت غ) في الثالث من يونيو الجاري".



وأضاف البيان أنه "سقط جرحى من الجانبين" على الحدود التي تشهد توترا باستمرار.

والشهر الماضي، أعلنت قرغيزستان، مقتل ثلاثة من مواطنيها في إطلاق نار في جزء من الحدود المتنازع عليها مع أوزبكستان.

وقالت لجنة الأمن القومي في بيان حينها إن القتلى "لم يستعيدوا وعيهم وماتوا بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء إطلاق النار".

ويبلغ طول الحدود بين قرغيزستان وأوزبكستان حوالي 1,38 ألف كم.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت هناك عشرات المناطق المتنازع عليها، واستعصى التوصل إلى حل وسط بشأنها على مدى ما يقرب 30 عاما.

ولم يشرع الطرفان في العمل بنشاط على ترسيم وتحديد الحدود المشتركة إلا في عام 2017.