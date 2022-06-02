استعراض مرفوض | حظر اصطحاب الأسود والحمير بالتجمعات الانتخابية في باكستان

فرضت سلطات الانتخابات في باكستان حظرا على الاستعراض بالأسود والحمير في المسيرات الجماهيرية والتجمعات السياسية، في خطوة قوبلت بإشادة من ناشطي حقوق الحيوانات.



وقالت متحدثة باسم مفوضية الانتخابات الباكستانية، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن «اللجنة طلبت من الأحزاب السياسية عدم الاستعراض بحيوانات خلال مسيراتها وتجمعاتها».

ويأتي هذا التوجيه بناء على قرار صدر عن المحكمة العليا في إسلام آباد الشهر الماضي بأن «الاستعراض بحيوانات مثل الأسود والحمير وغيرها في المسيرات والتجمعات العامة، يرقى لتعريضها لألم ومعاناة غير ضروريين، وهو يمثل جريمة».

وأكدت رينا سعيد خان، الناشطة في مجال حقوق الحيوان ورئيسة مجلس إدارة الحياة البرية في إسلام آباد، أنه «من القسوة استغلال هذه الحيوانات الرائعة بهذه الطريقة».

وكان حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف نظم تجمعا الأسبوع الماضي شمال غربي البلاد، واصطحب صهره فيها نمرا حيا، وهو رمز الحزب، وقد تم منعه من الدخول.

وعادة ما يتم استعراض النمور والأسود في التجمعات السياسية في باكستان كرمز للقوة والسلطة، بينما يتم استعراض الحمير والكلاب للسخرية من الخصوم.