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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. باكستان ترفع أسعار الوقود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، أمس الخميس، أن الحكومة قررت تخفيض الدعم عن المواد البترولية المعدة للاستهلاك، وذلك لمواجهة العجز المالي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن إسماعيل قوله خلال مؤتمر صحفي: "حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعتزم زيادة أسعار البنزين والديزل بواقع 30 روبية لكل لتر، ليصل السعر إلى 86ر209 روبية للتر البنزين و15ر204 للتر الديزل".

وأضاف الوزير الباكستاني: "سيتم زيادة سعر الكيروسين إلى 94ر181 روبية للتر مقابل 56ر155 روبية حاليا".

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وسيتم تطبيق أسعار الوقود الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة، فيما أكد إسماعيل أن باكستان لن تزيد باكستان الضرائب على الوقود في يونيو، لكنها ستلغي الدعم.

وتقوم الحكومة بتطبيق إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي قبل الكشف عن ميزانية العام المالي 2023 في العاشر من يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن باكستان وصندوق النقد الدولي تمكنا من التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق للإفراج عن دفعة تالية من الأموال، والتي ستأتي بمجرد أن تلغي إسلام آباد دعم الوقود.

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