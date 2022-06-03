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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يسلم 179 مشروعا تنمويا ويدعو الشباب إلى التوسع في العمل الحر

محافظ المنيا يسلم
محافظ المنيا يسلم مشروعات للشباب

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 179 مشروعا تنمويا، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بإجمالي مليون و247 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، وذلك بحضور وفاء فداوي مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة.

 

استمع المحافظ، خلال اللقاء لمشاكل وطلبات عدد من الحضور من قرى ومراكز المحافظة التسع، حيث أكد أن تلك المشروعات، تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار 6 سنوات متتالية، مما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، للحد من مشكلة البطالة.

 

ودعا المحافظ، إلى ضرورة التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

 

ووجه المحافظ، بتقديم كل الدعم والمساندة لإتاحة فرص الاستثمار من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الإجراءات، وفرص الحصول على تمويل للمشروعات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، حيث حققت المحافظة من خلال تلك المبادرات نسب انجاز متقدمة على مستوى الجمهورية.

 

ومن جانبها، قالت مدير عام إدارة التنمية، إنه تم تسليم 179 مشروعا تنمويا متنوعا، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، إذ تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال ونجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها، مشيرة إلى أن تلك المشروعات يمولها صندوق التنمية المحلية، وتأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

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