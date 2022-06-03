إيران تتعهد برد فوري على أي تحرك غربي ضدها في وكالة الطاقة الذرية

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران تعهدت برد فوري على أي تحرك ضدها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله إن "أي تحرك سياسي من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة سيقابل دون شك برد متناسب وفعال وفوري من إيران".

كما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن الوزير أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإسرائيل، العدو اللدود لإيران، تتعارض مع حياد الوكالة.

وأكدت الولايات المتحدة أمس، أنها تعد مشروع قرار مع الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة، وهي خطوة رفضتها طهران مسبقا ووصفتها بأنها "غير بناءة".

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير حديث لها بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

ويفاقم هذا الملف الذي يثير قلق المجتمع الدولي منذ عدة أشهر، الجمود في المفاوضات التي انطلقت قبل أكثر من عام في محاولة لإنقاذ الاتفاق الذي يفترض أن يحول دون تصنيع إيران قنبلة نووية.