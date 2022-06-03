الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

أتم نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اتفاقه مع عبدالرحمن سعد لاعب فريق الغرافة القطري للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء وذلك بعد مفاوضات مكثفة قادها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد عبدالرحمن سعد الذي يحمل الجنسيتين المصرية والقطرية من أبرز اللاعبين في فريق الغرافة ومنتخب قطر حيث شارك الموسم الماضي في ١٤ مباراة سجل خلالهم ٢٧٦ نقطة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية لتدعيم صفوف فريق السلة بعدد من الصفقات المميزة كذلك تم التعاقد مع الكابتن أحمد مرعي المدير الفني السابق لمنتخب مصر لتولي تدريب الفريق.