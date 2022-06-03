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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عبد الغفار: التغذية المدرسية جزءا من الخدمة الصحية للطلاب

الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل في دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال 4 محاور، وأولها المواطن عبر توفير الخدمة الصحية له وحتى يحيا حياة صحية كريمة، مؤكدا أن «التغذية المدرسية هي جزء من الخدمة الصحية التي تقدم للطفل حتى تكون حياته سلمية.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وبالنسبة لمقدم الخدمة، وهو الركن الثاني من أركان المنظومة فيتحرك على مستوى التعليم الطبي والتدريب وزيادة الدخل المادي للأطباء، كما تتحرك الوزارة على مستوى المنشأه والتجهيز بكافة المنشأت الطبية.

وأوضح أن القواعد والقوانين المنظمة للخدمات الطبية بدأت بقانون التأمين الصحي الشامل يحقق تغطية صحية لجميع المواطنين قوانون الكادر للمهن الطبية، وقانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وقانون الأبحاث الإكلينيكية وقانون هيئة الدواء والشراء المصرية المرتبطة بتوفير الأدوية والمستلزمات.

واستطرد: «المنظومة الصحية يتم الحركة فيها بشكل متوازي على جميع أركان المنظومة حتى نصل في النهاية إلى أن يكون على رأس اهتمام الدولة المصرية ملفي التعليم والصحة».

المنظومة الصحية الإعلامية قصواء الخلالي وزارة الصحة حياة كريمة التغذية المدرسية

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